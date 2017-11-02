Хулиганы нанесли урон городскому бюджету на полмиллиона рублей

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«Высота этого столба примерно 3 метра. Расстояние от перил до столба почти два. Но, такие цифры никак не остановили хулиганов. Каким-то образом они смогли забраться на него и вырвать светильник с "корнем"».

«За истекший период 2017-го года, непосредственно на набережной Грина у нас были сломаны на верхней части, на нижней части три светильника были расстреляны из пневматического оружия. Две скамейки было сломано. 6 урн пострадали».

«Мы обращаемся к жителям родного города, чтобы они не проходили мимо таких случаев. Конечно же, мы не просим вступать в конфликт, но просто фиксировать данные нарушения. Материалы направлять в полицию, я имею ввиду, фотоматериалы, либо в территориальное управление по Первомайскому району».

Полмиллиона рублей придется потратить властям города Кирова, чтобы возместить ущерб, причиненный вандалами. И это только в Первомайском районе. Хулиганы не щадят ни скамейки, ни фонари, ни бюджет города, в который сами же платят налоги.Небольшой диодный светильник. Хулиганы разбили его ледышками и камнями. Теперь по вечерам в ротонде темно. Вандалы не пощадили и другие светильники.Рабочие сняли разбитые светильники. Восстановлению они не подлежат. Придется покупать и устанавливать новые.Только возле ротонды ущерба составил 15-ть тысяч рублей. В Первомайском районе сумма уже превысила полмиллиона.Вячеслав Симаков отметил, в самых проблемных местах власти хотят установить камеры наблюдение. Так вандалам будет гораздо труднее уйти от ответственности.