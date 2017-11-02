Хулиганы нанесли урон городскому бюджету на полмиллиона рублей
Вчера, 17:57 | Просмотров: 279 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Высота этого столба примерно 3 метра. Расстояние от перил до столба почти два. Но, такие цифры никак не остановили хулиганов. Каким-то образом они смогли забраться на него и вырвать светильник с "корнем"».
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«За истекший период 2017-го года, непосредственно на набережной Грина у нас были сломаны на верхней части, на нижней части три светильника были расстреляны из пневматического оружия. Две скамейки было сломано. 6 урн пострадали».
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Мы обращаемся к жителям родного города, чтобы они не проходили мимо таких случаев. Конечно же, мы не просим вступать в конфликт, но просто фиксировать данные нарушения. Материалы направлять в полицию, я имею ввиду, фотоматериалы, либо в территориальное управление по Первомайскому району».
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