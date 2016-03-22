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21-летнего жителя Нововятска задержали с крупной партией наркотиков (ВИДЕО).

Сегодня, 12:50 | Просмотров: 167 | Версия для печати
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Задержание было проведено в микрорайоне Крутиха.
 
Местные жители заметили молодого человека, который вел себя недаекватно. Наблюдательные нововятичи оказались правы.
 
21-летний житель Нововятска устраивал тайники-закладки со «спайсом». Молодого человека задержали.
 
В ходе личного досмотра у него обнаружили более 27 пакетиков с растительным содержимым, которые были отправлены на экспертизу. Молодой человек также показал сотрудникам полиции свой тайник в Дендрологическом парке. Там  хранилась крупная партия наркотиков. Полицейские изъяли более 60 пакетиков с наркотиком растительного происхождения.
 
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, расследование продолжается.
 
видео предоставлено УМВД по Кировской области


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