Жительница Кирова сумела вовремя разоблачить телефонного мошенника.
Сегодня, 13:16 | Просмотров: 193 | Версия для печати
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44-летняя жительница областного центра разместила на сайте «Авито» объявление о продаже дивана.
«Покупатель» нашелся быстро. Мужчина сразу же предложил перевести задаток за товар на карту кировчанки.
Женщина согласилась и сообщила ему все реквизиты своей банковской карточки. На тот момент там находились почти 340 тысяч рублей.
Мошенник попытался перевести деньги с одного счета на другой. Но кировчанка в свое время была проинструктирована сотрудниками банка, как действовать в таких ситуациях, и сумела заблокировать проведение транзакции.
А вот другой жительнице Кирова - 70-летней пенсионерке - не повезло. Она отдала телефонным мошенникам 45 тысяч рублей за "спасение" родственника от ответственности за совершение ДТП.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Ведется расследование.
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