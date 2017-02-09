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В Кирове бывшего судебного пристава оштрафовали на 70 тысяч рублей за служебный подлог.

Сегодня, 13:38 | Просмотров: 184 | Версия для печати
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В поле зрения коллег по службе попал судебный пристав-исполнитель, работавший в отделе по Октябрьскому району г. Кирова.
 
В ходе проверки выяснилось, что он умышленно вносил в акты совершения исполнительных производств заведомо ложные сведения об отсутствии у должника имущества. При этом пристав не принимал никаких мер по выявлению реально имеющегося имущества у должника и подделывал подписи понятых, которых на самом деле не привлекались.
 
Как сообщили в СУ СКР по Кировской области, в общей сложности было выявлено 8 эпизодов служебного подлога. Показатели своей работы пристав искусственно улучшал для увеличения надбавки к зарплате и сумм премиального вознаграждения.
 
Суд вынес мужчине обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.
 
Приговор суда не вступил в законную силу.


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