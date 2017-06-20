32-летнего кировчанина приговорили к 12,5 годам колонии за сбыт наркотиков.

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Мужчина был задержан весной этого года после совершения очередной «закладки» в тайник.

При проведении личного обыска у задержанного был обнаружен гашиш, которое он приобрел и хранил при себе для собственных нужд.

Всего из незаконного оборота было изъято более 70 гр. наркотиков.

Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осуждённый будет в колонии особого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.