ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

30 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.5814
EURO: 69.5185
Погода в городе Кирове:
вечером:  -9...-7°C
ночью:  -8...-6°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

52 дома в центре Кирова остались без газоснабжения.

Сегодня, 13:57 | Просмотров: 188 | Версия для печати
Поделиться новостью:
30 ноября в Кирове был поврежден газопровод среднего давления. Разрыв произошел на ул. Свободы, 124.
 
Повреждение газопровода случилось при производстве строительных работ компанией «ПМК-14».
 
По информации пресс-службы «Газпром газораспределение Киров» , при аварии никто не пострадал. Были эвакуированы посетители близлежащего торгового центра. Место аварии оцеплено. Специалисты «Газпром газораспределение Киров» локализовали аварийную ситуацию.
 
Временно отключены от газоснабжения 52 жилых дома (это порядка 1910 абонентов), а также мемориал "Вечный огонь" и два предприятия.
 
Крупные потребители отключены от газоснабжения не будут.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

По делу о мошенничестве с "КАМАЗами" два фигуранта арестованы, третий объявлен в федеральный розыск.

15:04 30.11.2017


По делу о мошенничестве с "КАМАЗами" два фигуранта арестованы, третий объявлен в федеральный розыск.

Обращение жителя Кирова рассмотрел заместитель полпреда Президента РФ в ПФО.

14:17 30.11.2017


Обращение жителя Кирова рассмотрел заместитель полпреда Президента РФ в ПФО.

52 дома в центре Кирова остались без газоснабжения.

13:57 30.11.2017


52 дома в центре Кирова остались без газоснабжения.

32-летнего кировчанина приговорили к 12,5 годам колонии за сбыт наркотиков.

13:45 30.11.2017


32-летнего кировчанина приговорили к 12,5 годам колонии за сбыт наркотиков.

В Кирове бывшего судебного пристава оштрафовали на 70 тысяч рублей за служебный подлог.

13:38 30.11.2017


В Кирове бывшего судебного пристава оштрафовали на 70 тысяч рублей за служебный подлог.

Жительница Кирова сумела вовремя разоблачить телефонного мошенника.

13:16 30.11.2017


Жительница Кирова сумела вовремя разоблачить телефонного мошенника.

21-летнего жителя Нововятска задержали с крупной партией наркотиков (ВИДЕО).

12:50 30.11.2017


21-летнего жителя Нововятска задержали с крупной партией наркотиков (ВИДЕО).

Все новости

Вести. Кировская область

Кировчане простились со знаменитым вятским "Айболитом" Валерием Соболевым

10:53 30.11.2017


Кировчане простились со знаменитым вятским "Айболитом" Валерием Соболевым

В художественном музее началась подготовка к масштабной выставке

10:52 30.11.2017


В художественном музее началась подготовка к масштабной выставке

Кулинарный мастер-класс для взрослых под руководством победительницы конкурса "Я повар"

10:40 30.11.2017


Кулинарный мастер-класс для взрослых под руководством победительницы конкурса "Я повар"

Экологическое образование в регионе

10:32 30.11.2017


Экологическое образование в регионе

Жители поселка Безбожник испытывают сложности с отоплением

10:24 30.11.2017


Жители поселка Безбожник испытывают сложности с отоплением

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Жители с. Русское, с. Бахта и п. Садаковский на три дня останутся без горячей воды.

06.07.2015


Жители с. Русское, с. Бахта и п. Садаковский на три дня останутся без горячей воды.

В Кирово-Чепецке без тепла и воды остались два жилых дома и торговый центр.

13.11.2015


В Кирово-Чепецке без тепла и воды остались два жилых дома и торговый центр.

Сотрудники газовой службы и МЧС провели рейд по отключению некоторых абонентов от газоснабжения

21.11.2017


Сотрудники газовой службы и МЧС провели рейд по отключению некоторых абонентов от газоснабжения

В 2016 году на газификацию Кировской области "Газпром" выделит 400 млн. рублей.

19.04.2016


В 2016 году на газификацию Кировской области "Газпром" выделит 400 млн. рублей.

В Кирове в зоне подтопления отключены три котельные

26.04.2016


В Кирове в зоне подтопления отключены три котельные

В 2015 году "Газпром" планирует инвестировать в Кировскую область 400 млн. рублей.

21.06.2015


В 2015 году "Газпром" планирует инвестировать в Кировскую область 400 млн. рублей.

Популярные новости

В Кирове разоблачили группу аферистов, занимавшуюся "автоподставами".

24.11.2017


В Кирове разоблачили группу аферистов, занимавшуюся "автоподставами".

Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

27.11.2017


Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

Флеш-моб против курения в парке имени Кирова

17.11.2017


Флеш-моб против курения в парке имени Кирова

В Кирове сегодня эвакуировали сотрудников администрации города.

24.11.2017


В Кирове сегодня эвакуировали сотрудников администрации города.

На заместителя главы администрации Оричевского района завели второе уголовное дело.

20.11.2017


На заместителя главы администрации Оричевского района завели второе уголовное дело.

В Кирово-Чепецком районе произошло ДТП, в котором пострадали 8 человек (ФОТО).

25.11.2017


В Кирово-Чепецком районе произошло ДТП, в котором пострадали 8 человек (ФОТО).

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх