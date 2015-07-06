52 дома в центре Кирова остались без газоснабжения.

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30 ноября в Кирове был поврежден газопровод среднего давления. Разрыв произошел на ул. Свободы, 124.

Повреждение газопровода случилось при производстве строительных работ компанией «ПМК-14».

По информации пресс-службы «Газпром газораспределение Киров» , при аварии никто не пострадал. Были эвакуированы посетители близлежащего торгового центра. Место аварии оцеплено. Специалисты «Газпром газораспределение Киров» локализовали аварийную ситуацию.

Временно отключены от газоснабжения 52 жилых дома (это порядка 1910 абонентов), а также мемориал "Вечный огонь" и два предприятия.

Крупные потребители отключены от газоснабжения не будут.