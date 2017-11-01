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Новости / Происшествия

По делу о мошенничестве с "КАМАЗами" два фигуранта арестованы, третий объявлен в федеральный розыск.

Сегодня, 15:04 | Просмотров: 81 | Версия для печати
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Уголовные дела были возбуждены в отношении генерального и коммерческого директора ООО «Ренбизнесавто», руководителя ООО «ТД «Авто» и неустановленных должностных лиц УМВД России по Кировской области.
 
Сотрудниками УФСБ России по Кировской области установлено, что три года назад директор ООО «ТД «Авто», которое занималось оптовой торговлей автомобилями, создал преступное сообщество, в которое вошли директор и коммерческий директор ООО «Ренбизнесавто» и несколько сотрудников УМВД России по Кировской области.
 
По версии СУ СКР по Кировской области, с 2014 по 2017 гг. участники ОПС приобрели по заниженной стоимости 279 «КамАЗов», относящихся ко второму экологическому классу. Их реализация с целью эксплуатации на внутреннем рынке РФ запрещена.
 
В паспорта грузовиков были внесены фальшивые сведения об отнесении двигателей к четвертому экологическому классу. "Камазы" прошли госрегистрацию без уплаты утилизационный сбор. После чего 279 грузовиков были проданы, причинив покупателям ущерб в размере не менее 837 миллионов рублей.
 
По ходатайству следователя суд постановил заключить под стражу генерального и коммерческого директоров ООО «Ренбизнесавто». Директор ООО «ТД «Авто» пустился в бега и объявлен в федеральный розыск.
 
Следственными органами СУ СК РФ по Кировской области продолжается расследование уголовного дела, в рамках которого тщательным образом изучаются все обстоятельства произошедшего.


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