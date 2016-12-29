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Новости / Происшествия

Уржумские спасатели вызволили водителя из деформированной машины

Вчера, 16:35 | Просмотров: 252 | Версия для печати
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29 ноября в 12:49 в пожарную часть №18 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Советск-Уржум. У поворота на Лебяжье столкнулись грузовые автомобили "Камаз" и "Вольво".

На месте выяснилось, что водитель "Камаза" оказался зажат деформированной кабиной, у него травмы головы и нижней конечности. А из автомобиля происходит утечка топлива.
 
Уржумские спасатели вызволили водителя из деформированной машины 
 

Отделение под руководством начальника караула Алексея Олюнина обесточило электрическую сеть автомобиля, произвело смыв топлива с проезжей части и оказало первую помощь пострадавшему.

Затем спасатели начали проводить деблокирование водителя с помощью гидравлического специнструмента "Спрут". Совместно с прибывшим фельдшером пострадавшему провели иммобилизацию повреждённой конечности с помощью медицинской шины и перенесли на носилках в машину скорой помощи.

Фото и информация 18-й ПЧ 5-го отряда ФПС


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