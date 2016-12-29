Уржумские спасатели вызволили водителя из деформированной машины
Вчера, 16:35 | Просмотров: 252 | Версия для печати
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На месте выяснилось, что водитель "Камаза" оказался зажат деформированной кабиной, у него травмы головы и нижней конечности. А из автомобиля происходит утечка топлива.
Отделение под руководством начальника караула Алексея Олюнина обесточило электрическую сеть автомобиля, произвело смыв топлива с проезжей части и оказало первую помощь пострадавшему.
Затем спасатели начали проводить деблокирование водителя с помощью гидравлического специнструмента "Спрут". Совместно с прибывшим фельдшером пострадавшему провели иммобилизацию повреждённой конечности с помощью медицинской шины и перенесли на носилках в машину скорой помощи.
Фото и информация 18-й ПЧ 5-го отряда ФПС
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