Уржумские спасатели вызволили водителя из деформированной машины 

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На месте выяснилось, что водитель "Камаза" оказался зажат деформированной кабиной, у него травмы головы и нижней конечности. А из автомобиля происходит утечка топлива.

29 ноября в 12:49 в пожарную часть №18 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Советск-Уржум. У поворота на Лебяжье столкнулись грузовые автомобили "Камаз" и "Вольво".Отделение под руководством начальника караула Алексея Олюнина обесточило электрическую сеть автомобиля, произвело смыв топлива с проезжей части и оказало первую помощь пострадавшему.Затем спасатели начали проводить деблокирование водителя с помощью гидравлического специнструмента "Спрут". Совместно с прибывшим фельдшером пострадавшему провели иммобилизацию повреждённой конечности с помощью медицинской шины и перенесли на носилках в машину скорой помощи.Фото и информация 18-й ПЧ 5-го отряда ФПС