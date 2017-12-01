В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).
Сегодня, 09:29 | Просмотров: 1417 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Ленина, 117, поступило от очевидцев в 07.39.
Сразу же на место происшествия выехало несколько пожарных расчетов. К моменту прибытия первых спасателей огнем была охвачена вся крыша деревянного строения. По предварительной версии, очаг возгорания находился на чердаке.
Из горящего дома были эвакуированы 7 жильцов. Один из них пострадал от огня. Ему была оказана медпомощь. От госпитализации мужчина отказался.
Добавим, что в доме находились три газовых баллона. Пожарным удалось оперативно вынести их в безопасное место.
Известно, что всего в доме 19 квартир, но фактически жилыми были несколько на втором этаже.
Здание было построено еще в 1849 году и известно как дом купца Прозорова. В 1991 дом был признан аварийным и не раз попадал в поле зрения СМИ. Несмотря на ветхость и не пригодность для проживания, в нем продолжали жить люди.
Летом 2016 года жильцам сообщили, что здание будет снесено в 2017 году и всем жителям предоставят новые квартиры в в микрорайоне Долгушино.
Судя по масштабу пожара, переселение оставшихся жильцов будет ускорено.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
01.01.2016