В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

Поделиться новостью:

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Ленина, 117, поступило от очевидцев в 07.39.

Сразу же на место происшествия выехало несколько пожарных расчетов. К моменту прибытия первых спасателей огнем была охвачена вся крыша деревянного строения. По предварительной версии, очаг возгорания находился на чердаке.

Из горящего дома были эвакуированы 7 жильцов. Один из них пострадал от огня. Ему была оказана медпомощь. От госпитализации мужчина отказался.

Добавим, что в доме находились три газовых баллона. Пожарным удалось оперативно вынести их в безопасное место.

Известно, что всего в доме 19 квартир, но фактически жилыми были несколько на втором этаже.

Здание было построено еще в 1849 году и известно как дом купца Прозорова. В 1991 дом был признан аварийным и не раз попадал в поле зрения СМИ. Несмотря на ветхость и не пригодность для проживания, в нем продолжали жить люди.

Летом 2016 года жильцам сообщили, что здание будет снесено в 2017 году и всем жителям предоставят новые квартиры в в микрорайоне Долгушино.

Судя по масштабу пожара, переселение оставшихся жильцов будет ускорено.