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Новости / Происшествия

В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

Сегодня, 09:29 | Просмотров: 1417 | Версия для печати
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Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Ленина, 117, поступило от очевидцев в 07.39.
 
Сразу же на место происшествия выехало несколько пожарных расчетов. К моменту прибытия первых спасателей огнем была охвачена вся крыша деревянного строения. По предварительной версии, очаг возгорания находился на чердаке.
 
Из горящего дома были эвакуированы 7 жильцов. Один из них пострадал от огня. Ему была оказана медпомощь. От госпитализации мужчина отказался.
 
Добавим, что в доме находились три газовых баллона. Пожарным удалось оперативно вынести их в безопасное место. 
 
Известно, что всего в доме 19 квартир, но фактически жилыми были несколько на втором этаже.
 
Здание было построено еще в 1849 году и известно как дом купца Прозорова. В 1991 дом был признан аварийным и не раз попадал в поле зрения СМИ. Несмотря на ветхость и не пригодность для проживания, в нем продолжали жить люди.
 
Летом 2016 года жильцам сообщили, что здание будет снесено в 2017 году и всем жителям предоставят новые квартиры в в микрорайоне Долгушино.
 
Судя по масштабу пожара, переселение оставшихся жильцов будет ускорено. 


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