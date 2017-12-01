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В Кирово-Чепецком районе выясняют обстоятельства вывоза хвойных деревьев вместе с землей

Сегодня, 10:08 | Просмотров: 133 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Жители села Вяз Кирово-Чепецкого района пожаловались на то, что из лесного массива рядом с селом были выкопаны и вывезены вместе с землей хвойные деревья. Вместе со специалистами Россельхознадзора на место событий выехала и наша съемочная группа.

Тревогу местные жители забили еще в октябре, когда местный предприниматель начал выкапывать хвойные деревья вместе с землей и вывозить в неизвестном направлении. Тяжелая техника оставила глубокие колеи на полях и разбила дорогу в самом селе. В осеннюю распутицу жители села с большим трудом добирались до своих домов.

В Кирово-Чепецком районе выясняют обстоятельства вывоза хвойных деревьев вместе с землейТАТЬЯНА, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
«Такие бывают колеи. Вот я мерила, то колея по пояс. Уралы перестали ходить. Эти земли, где вырубаются и выкапываются елки, не обрабатываются, не косятся. Если люди идут, то там трава по пояс, и они запинаются за эти пни».

Специалисты Россельхознадзора провели предварительную проверку поступившей информации, в ходе которой было установлено, что выемка деревьев вместе с землей зафиксирована на четырех земельных участках. Сейчас они зарастают сорной растительностью. Из Единого государственного реестра недвижимости поступил ответ, что три участка относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного хозяйства. Четвертый участок - для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

В Кирово-Чепецком районе выясняют обстоятельства вывоза хвойных деревьев вместе с землейАННА ВОЛОДИНА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА:
«Если будет установлено, что выемка деревьев с комом земли производилась без правоустанавливающих документов, то это ответственность по части 1 статьи 8.6. Это самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы».
 
 
Впереди у специалистов Россельхознадзора очередные проверочные мероприятия, после которых и будет ясно, есть или нет состав административного правонарушения, и какая ответственность ожидает собственника земли.


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