В Кирово-Чепецком районе выясняют обстоятельства вывоза хвойных деревьев вместе с землей

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«Если будет установлено, что выемка деревьев с комом земли производилась без правоустанавливающих документов, то это ответственность по части 1 статьи 8.6. Это самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы».

Жители села Вяз Кирово-Чепецкого района пожаловались на то, что из лесного массива рядом с селом были выкопаны и вывезены вместе с землей хвойные деревья. Вместе со специалистами Россельхознадзора на место событий выехала и наша съемочная группа.Тревогу местные жители забили еще в октябре, когда местный предприниматель начал выкапывать хвойные деревья вместе с землей и вывозить в неизвестном направлении. Тяжелая техника оставила глубокие колеи на полях и разбила дорогу в самом селе. В осеннюю распутицу жители села с большим трудом добирались до своих домов.Специалисты Россельхознадзора провели предварительную проверку поступившей информации, в ходе которой было установлено, что выемка деревьев вместе с землей зафиксирована на четырех земельных участках. Сейчас они зарастают сорной растительностью. Из Единого государственного реестра недвижимости поступил ответ, что три участка относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного хозяйства. Четвертый участок - для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.Впереди у специалистов Россельхознадзора очередные проверочные мероприятия, после которых и будет ясно, есть или нет состав административного правонарушения, и какая ответственность ожидает собственника земли.