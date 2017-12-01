Житель Кирова избил до смерти двухлетнюю дочь своей сожительницы.

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Как сообщает СУ СКР по Кировской области, с весны 2016 года кировчанин сожительствовал с женщиной 1990 года рождения.

На иждивении у нее находилось четверо малолетних детей. В течение двух месяцев 2017 года мужчина систематически избивал дочь сожительницы – девочку 2015 года рождения.

17 марта врачи сообщили в полицию о смерти малолетней девочки в квартире в одном из домов на улице Комсомольской города Кирова. На теле ребенка имелись множественные следы избиения.

В ходе расследования выяснилось, что в день гибели девочки мужчина распивал спиртные напитки, отмечая регистрацию брака со своей сожительницей. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он зашел в комнату к своей малолетней падчерице и увидел, что ребенок залезла на подоконник. Мужчину это разозлило.

Он решил наказать ребенка и нанес девочке несколько ударов в живот и голову. Через некоторое время мужчина вновь зашел в комнату и увидел, что ребенок не подает признаков жизни.

Мать девочки вызвала скорую, но врачи уже ничем не могли помочь ребенку. По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти девочки стала закрытая тупая травма живота.

Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.



фото СУ СКР по Кировской области