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Житель Кирова избил до смерти двухлетнюю дочь своей сожительницы.

Сегодня, 13:11 | Просмотров: 394 | Версия для печати
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Как сообщает СУ СКР по Кировской области, с весны 2016 года кировчанин сожительствовал с женщиной 1990 года рождения.
 
На иждивении у нее находилось четверо малолетних детей. В течение двух месяцев 2017 года мужчина систематически избивал дочь сожительницы – девочку 2015 года рождения.
 
17 марта врачи сообщили в полицию о смерти малолетней девочки в квартире в одном из домов на улице Комсомольской города Кирова. На теле ребенка имелись множественные следы избиения.
 
В ходе расследования выяснилось, что в день гибели девочки мужчина распивал спиртные напитки, отмечая регистрацию брака со своей сожительницей. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он зашел в комнату к своей малолетней падчерице и увидел, что ребенок залезла на подоконник. Мужчину это разозлило.
 
Он решил наказать ребенка и нанес девочке несколько ударов в живот и голову. Через некоторое время мужчина вновь зашел в комнату и увидел, что ребенок не подает признаков жизни.
 
Мать девочки вызвала скорую, но врачи уже ничем не могли помочь ребенку. По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти девочки стала закрытая тупая травма живота.
 
Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

фото СУ СКР по Кировской области


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