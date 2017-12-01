В Кирове ищут похитителя товара из супермаркета на улице Московской.
Сегодня, 13:20 | Просмотров: 706 | Версия для печати
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В Кирове разыскивают молодого человека, которого подозревают в краже из супермаркета на улице Московской, 149.
Около полуночи мужчина зашел в торговый зал и открыто похитил упаковку станков для бритья.
Охранник магазина заметил, что покупатель положил что-то себе в куртку, и пытался остановить его на выходе. Но мужчина вырвался и сумел скрыться.
Всех, кто опознал мужчину на фото, просят позвонить в полицию по т. 67-43-20, 78-15-47, 02.
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