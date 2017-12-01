Полиция разыскивает мошенников, продавших жительнице Кирова фальшивые золотые монеты.
Сегодня, 16:36 | Просмотров: 178 | Версия для печати
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Кировчанка встретила незнакомого мужчину у входа в банк.
Мужчина предложил ей по дешевке приобрести старинные монеты, которые якобы достались ему по наследству. Женщина согласилась на сделку, поскольку цена была очень заманчивой - вдвое дешевле, чем в ломбардах.
Спустя день у обладательницы золотых червонцев появилось подозрение насчет подлинности золотых монет.
В ходе проверки золотые червонцы оказались дешевой китайской репликой-подделкой.
Сейчас полиция ведет розыск мошенника. Его запечатлела камера наблюдения.
Возраст - 60-65 лет, славянской внешности, сутулится, имеет неопрятный внешний вид. Был одет в серую куртку с капюшоном. Может передвигаться на автомобиле "Нива" в качестве пассажира.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении данного мужчины и автомашины, просят позвонить в полицию т. 67-43-18; 36-16-22.
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