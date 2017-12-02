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Новости / Происшествия

В Кирове во время пожара в гаражном боксе пострадали два человека.

Сегодня, 00:01 | Просмотров: 97 | Версия для печати
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Пожар произошел в 16 часов 01.12.2017 года.
 
Загорелся один из гаражных боксов в ГСК "Автомобилист-80". К моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил гаражный бокс и находившийся в нем автомобиль. Пламя начало распространяться на соседние гаражи.
 
Владелец гаражного бокса находился на месте пожара. Мужчина пояснил, что возгорание началось с теплоизоляционного материала, которым была обшита стена гаража. Он воспламенился от горячей поверхности отопительной печи, находившейся в помещении.
 
Сначала мужчина пытался потушить пламя самостоятельно, но не смог остановить возгорание и вызвал пожарных. В результате владелец гаража и его дочь получили ожоги различной степени.
 
В Кирове во время пожара в гаражном боксе пострадали два человека.Внутри гаража бокса обгорели стены, потолок, автомобиль и другое имущество. Также пострадали соседние гаражи.
 
Предположительной причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при устройстве отопительной печи в гаражном боксе.
 
В настоящее время по данному факту пожара проводится проверка.
 
фото ОНДПР г. Кирова


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