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В Кирове задержан инженер одного из госпредприятий, подозреваемый в получении крупной взятки.

Сегодня, 11:09 | Просмотров: 71 | Версия для печати
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Мужчина был задержан сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Кировской области за получение незаконного денежного вознаграждения в сумме 730 тысяч рублей.
 
Деньги были переданы за реализацию имущества госпредприятия по заниженным ценам. Речь идет о списанной технике, сданной в металлолом.
 
Как сообщает СУ СКР по Кировской области, подозреваемый также внес заведомо ложные сведения в документы, занизив объем поставленного лома черных металлов не менее чем на 705 тонн. В результате госпредприятию был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 5 миллионов рублей.
 
По материалам УЭБиПК УМВД России по Кировской области СУ СК России по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки в крупном размере».
 
Предусмотренное наказание - от семи до двенадцати лет лишения свободы и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.


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