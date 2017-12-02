По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

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Страшная авария произошла в 17.35 2 декабря 2017 года на территории Первомайского района города Кирова.

На 607 километре ФАД Кострома-Шарья-Пермь (1 километр трассы Гнусино-Шихово) автомобиль «Хёндэ-Гетц» врезался в грузовой «Фрэдлайнер».

Удар был настолько сильным, что легковушку буквально смяло под капотом мощной фуры. У тех, кто находился в салоне, шансов выжить не было. Водитель «Хёндэ-Гетц» (1976 г.р.), а также две пассажирки иномарки погибли на месте ДТП.

Известно, что все трое были из Верхнекамского района.

По предварительным данным, причиной ДТП стали сложные погодные условия. Во второй половине дня пошел снег, на дорогах стали появляться накаты.

В какой-то момент легковой автомобиль стало заносить, водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с фурой.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, приведшие к аварии.