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По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

Сегодня, 11:14 | Просмотров: 450 | Версия для печати
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Страшная авария произошла в 17.35 2 декабря 2017 года на территории Первомайского района города Кирова.
 
На 607 километре ФАД Кострома-Шарья-Пермь (1 километр трассы Гнусино-Шихово) автомобиль «Хёндэ-Гетц» врезался в грузовой «Фрэдлайнер».
 
Удар был настолько сильным, что легковушку буквально смяло под капотом мощной фуры. У тех, кто находился в салоне, шансов выжить не было. Водитель «Хёндэ-Гетц» (1976 г.р.), а также две пассажирки иномарки погибли на месте ДТП.
 
Известно, что все трое были из Верхнекамского района.
 
 
По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО). По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО). По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО). По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).
 
 
 
 
 
 
По предварительным данным, причиной ДТП стали сложные погодные условия. Во второй половине дня пошел снег, на дорогах стали появляться накаты.
 
В какой-то момент легковой автомобиль стало заносить, водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с фурой.
 
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, приведшие к аварии.


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