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Новости / Происшествия

Ночью в Кирове у прохожего пытались отнять деньги

Вчера, 13:18 | Просмотров: 157 | Версия для печати
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В Кирове около полуночи наряд вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, принял ориентировку о совершении грабежа около дома №147 по Октябрьскому проспекту.  

В результате поисковых мероприятий группа задержания вневедомственной охраны задержала на ул. Азина  двух схожих по приметам мужчин. Ими оказались неработающие жители города Кирова, один из которых ранее судим.

Молодые люди признались, что под угрозой ножа пытались завладеть деньгами у ночного прохожего. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе досмотра у одного из задержанных стражи порядка обнаружили нож и кастет.

Злоумышленников передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото Управления Росгвардии по Кировской области


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