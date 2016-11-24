Подозреваемый в нападении на офис микрозаймов заключен под стражу
Вчера, 13:44 | Просмотров: 116 | Версия для печати
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1 декабря Первомайский районный суд г. Кирова принял решение о заключении под стражу мужчины, 1975 года рождения, который подозревается в совершении разбойного нападения.
29 ноября около 19 часов в микрофинансовой организации на ул. Свободы был совершен разбой. Злоумышленник под угрозой ножа открыто похитил деньги у менеджера.
Было изъято видео с камеры наблюдения, а со слов потерпевшей составлен субъективный портрет нападавшего. Ориентировка на задержание была передана всем патрульным нарядам.
В районе с. Красное подозреваемого задержал наряд вневедомственной охраны Росгвардии.
Следователем отдела полиции № 2 УМВД России по г. Кирову возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Подозреваемый - ранее судимый, неработающий житель областного центра.
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