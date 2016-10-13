Год колонии за удар в челюсть
Вчера, 13:49 | Просмотров: 146 | Версия для печати
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В суде Кирово-Чепецкой городской прокуратурой было поддержано государственное обвинение в отношении В., который совершил умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Учитывая, что ранее он отбывал наказание по предыдущему приговору в местах лишения свободы за кражу и в его действиях усматривается рецидив преступлений, то судом назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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