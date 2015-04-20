В Советске школьный автобус высаживал детей за три километра от дома

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Прокуратура Советского района на основании обращения местной жительницы о нарушении прав её несовершеннолетнего ребенка, проживающего в п. Зеленый Советского района, провела проверку соблюдения законодательства об образовании в части организации бесплатной перевозки учащихся средней общеобразовательной школы № 2 г. Советска.В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания.Требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства предусмотрено, что в сельской местности при отсутствии пешеходной доступности для обучающихся должно быть организовано транспортное обслуживание до общеобразовательного учреждения и обратно.При проверке доводов заявительницы установлено, что вопреки требованиям закона бесплатная перевозка учащихся, проживающих в сельской местности, не организована на автобусе, закрепленном за школой.Двое учащихся 1-ого и 7-ого классов, проживающие в п. Зеленый, вынуждены ежедневно добираться до места учебы на школьном автобусе другого учебного учреждения - МКОУ СОШ № 1 г. Советска, при этом время убытия и прибытия автотранспорта не адаптировано с их расписаниями занятий и времени обучения (разница во времени более 2-х часов).Помимо этого прокуратурой района выявлен факт неоднократной высадки школьников ввиду прекращения движения школьного автобуса на расстоянии более 3 км до п. Зеленый, в результате чего несовершеннолетние были вынуждены добираться домой самостоятельно по проезжей части, что создавало угрозу безопасности их жизни и здоровью.Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокурором Советского района в адрес главы муниципального района представления, по результатам рассмотрения которого директор школы привлечен к дисциплинарной ответственности.После вмешательства прокуратуры органы муниципалитета организовали бесплатную перевозку несовершеннолетних, проживающих в п.Зеленый, двумя автобусами к месту учебы и обратно.По информации прокуратуры Кировской области