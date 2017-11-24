В Кирове найдена 5-ая свалка с останками животных 

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Опасная свалка находится неподалеку от Кирова, в лесу у трассы Гнусино-Шихово, в 500 метрах от деревни Подберезы и в километре от деревни Большие Раскопины. Активисты обнаружили большое количество останков крупного рогатого скота, в том числе головы животных. Судя по наличию следов и сильному запаху, свалка уже начала привлекать внимание хищников.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта нанесли на интерактивную карту kartasvalok.ru очередную свалку останков крупного рогатого скота. О новом месте с потенциально опасными биологическими отходами в ОНФ сообщили журналисты газеты «Слободские куранты».Активисты направили обращения в правоохранительные органы с целью найти лиц, допустивших серьезное нарушение правил утилизации биологических отходов.Напомним, за последние месяцы общественники обнаружили уже несколько подобных свалок: три - вдоль дороги на Сидоровку и еще одну - в лесах неподалеку от Митино.«Совершенно очевидно, что проблема здесь системная. Все свалки расположены неподалеку от границы Кирова и Слободского района. Три из них найдены между микрорайоном Малая Субботиха и деревней Нижние Булдаки, на расстоянии пары километров друг от друга. Две другие - вдоль трассы Гнусино-Шихово. Мы уже довели информацию до правоохранительных органов и прокуратуры, надеемся, что им удастся найти виновных и привлечь их к ответственности», - рассказал активист проекта ОНФ «Генеральная уборка» Константин Шарапов.Напомним, останки крупного рогатого скота являются потенциально опасными биологическими отходами и требуют специальной утилизации. Будучи просто брошенными в лесу, они становятся приманкой для диких зверей и могут спровоцировать распространение опасных заболеваний.Фото Кировского отделения ОНФ