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Новости / Происшествия

В Кирове найдена 5-ая свалка с останками животных

Вчера, 17:52 | Просмотров: 106 | Версия для печати
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Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта нанесли на интерактивную карту kartasvalok.ru очередную свалку останков крупного рогатого скота. О новом месте с потенциально опасными биологическими отходами в ОНФ сообщили журналисты газеты «Слободские куранты».

Опасная свалка находится неподалеку от Кирова, в лесу у трассы Гнусино-Шихово, в 500 метрах от деревни Подберезы и в километре от деревни Большие Раскопины. Активисты обнаружили большое количество останков крупного рогатого скота, в том числе головы животных. Судя по наличию следов и сильному запаху, свалка уже начала привлекать внимание хищников.
 
В Кирове найдена 5-ая свалка с останками животных 
 

Активисты направили обращения в правоохранительные органы с целью найти лиц, допустивших серьезное нарушение правил утилизации биологических отходов.

Напомним, за последние месяцы общественники обнаружили уже несколько подобных свалок: три - вдоль дороги на Сидоровку и еще одну - в лесах неподалеку от Митино.

«Совершенно очевидно, что проблема здесь системная. Все свалки расположены неподалеку от границы Кирова и Слободского района. Три из них найдены между микрорайоном Малая Субботиха и деревней Нижние Булдаки, на расстоянии пары километров друг от друга. Две другие - вдоль трассы Гнусино-Шихово. Мы уже довели информацию до правоохранительных органов и прокуратуры, надеемся, что им удастся найти виновных и привлечь их к ответственности», - рассказал активист проекта ОНФ «Генеральная уборка» Константин Шарапов.

Напомним, останки крупного рогатого скота являются потенциально опасными биологическими отходами и требуют специальной утилизации. Будучи просто брошенными в лесу, они становятся приманкой для диких зверей и могут спровоцировать распространение опасных заболеваний.  

Фото Кировского отделения ОНФ


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