ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

06 декабря 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.9281
EURO: 69.7060
Погода в городе Кирове:
ночью:  -3...-1°C
утром:  -3...-1°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кирово-Чепецке пьяная ссора закончилась поножовщиной

Сегодня, 16:16 | Просмотров: 124 | Версия для печати
Поделиться новостью:
40-летней уроженке Свердловской области предъявлено обвинение в покушении на убийство.

30 ноября 2017 года в следственные органы поступило сообщение об оказании медицинской помощи мужчине с проникающим ранением брюшной полости.

Следователи СУ СКР по Кировской области совместно с сотрудниками УМВД России по Кировской области незамедлительно выехали по адресу проживания потерпевшего. 
 
По версии следствия, с ноября 2017 года ранее неоднократно судимая уроженка Свердловской области стала жить вместе с 45-летним мужчиной в городе Кирово-Чепецке. 

30 ноября во время застолья с алкоголем между сожителями произошёл конфликт, во время которого женщина взяла нанесла удар ножом в брюшную полость мужчины. После этого вызвала бригаду скорой медицинской помощи, потерпевший был госпитализирован.

В отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели.

Расследование уголовного дела продолжается. 



Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Депутат Кирсинской городской Думы подозревается в растрате средств муниципального предприятия

16:42 06.12.2017


Депутат Кирсинской городской Думы подозревается в растрате средств муниципального предприятия

В Кирово-Чепецке пьяная ссора закончилась поножовщиной

16:16 06.12.2017


В Кирово-Чепецке пьяная ссора закончилась поножовщиной

Кировчане - призёры Всероссийской спартакиады по мини-футболу

9:51 06.12.2017


Кировчане - призёры Всероссийской спартакиады по мини-футболу

Пригородный поезд Киров - Яр временно выводится из расписания

9:07 05.12.2017


Пригородный поезд Киров - Яр временно выводится из расписания

Ёлочные базары в Кирове начнут работать 20 декабря

17:58 04.12.2017


Ёлочные базары в Кирове начнут работать 20 декабря

В Кирове найдена 5-ая свалка с останками животных

17:52 04.12.2017


В Кирове найдена 5-ая свалка с останками животных

Михаил Бабич провел встречу с руководителями СМИ регионов ПФО.

16:03 04.12.2017


Михаил Бабич провел встречу с руководителями СМИ регионов ПФО.

Все новости

Вести. Кировская область

В конкурсе рисунков "Права для всех" приняли участие дети со всей области

18:00 06.12.2017


В конкурсе рисунков "Права для всех" приняли участие дети со всей области

В Слободском прошел межрегиональный турнир по боксу

17:45 06.12.2017


В Слободском прошел межрегиональный турнир по боксу

В школьном музее поселка Синегорье можно увидеть уникальные экспонаты

17:43 06.12.2017


В школьном музее поселка Синегорье можно увидеть уникальные экспонаты

Кировская "Диорама" отмечает 40-летний юбилей

17:42 06.12.2017


Кировская "Диорама" отмечает 40-летний юбилей

В посёлке Вахруши Слободского района прошел "ЭкоФест - 2017"

17:40 06.12.2017


В посёлке Вахруши Слободского района прошел "ЭкоФест - 2017"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Пьяная ссора приятелей вылилась в уголовное дело

22.08.2017


Пьяная ссора приятелей вылилась в уголовное дело

В пьяной ссоре ударила сожителя топором

30.10.2017


В пьяной ссоре ударила сожителя топором

35-летнюю жительницу Зуевского района подозревают в покушении на убийство.

15.11.2017


35-летнюю жительницу Зуевского района подозревают в покушении на убийство.

Жительницу Кирово-Чепецка подозревают в убийстве знакомого

07.11.2016


Жительницу Кирово-Чепецка подозревают в убийстве знакомого

Житель Подосиновца, узнав о расставании, взял нож

07.11.2017


Житель Подосиновца, узнав о расставании, взял нож

Пьяные разборки в Зуевке

25.08.2017


Пьяные разборки в Зуевке

Популярные новости

В Кирове разоблачили группу аферистов, занимавшуюся "автоподставами".

24.11.2017


В Кирове разоблачили группу аферистов, занимавшуюся "автоподставами".

В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

01.12.2017


В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

27.11.2017


Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

03.12.2017


По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

В Кирове сегодня эвакуировали сотрудников администрации города.

24.11.2017


В Кирове сегодня эвакуировали сотрудников администрации города.

В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

30.11.2017


В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх