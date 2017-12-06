В Кирово-Чепецке пьяная ссора закончилась поножовщиной
Сегодня, 16:16 | Просмотров: 124 | Версия для печати
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40-летней уроженке Свердловской области предъявлено обвинение в покушении на убийство.
30 ноября 2017 года в следственные органы поступило сообщение об оказании медицинской помощи мужчине с проникающим ранением брюшной полости.
Следователи СУ СКР по Кировской области совместно с сотрудниками УМВД России по Кировской области незамедлительно выехали по адресу проживания потерпевшего.
По версии следствия, с ноября 2017 года ранее неоднократно судимая уроженка Свердловской области стала жить вместе с 45-летним мужчиной в городе Кирово-Чепецке.
30 ноября во время застолья с алкоголем между сожителями произошёл конфликт, во время которого женщина взяла нанесла удар ножом в брюшную полость мужчины. После этого вызвала бригаду скорой медицинской помощи, потерпевший был госпитализирован.
В отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели.
Расследование уголовного дела продолжается.
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