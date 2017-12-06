Депутат Кирсинской городской Думы подозревается в растрате средств муниципального предприятия
Сегодня, 16:42 | Просмотров: 110 | Версия для печати
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Уголовное дело возбуждено по материалам проверки сотрудников УЭБиПК УМВД России по Кировской области.
По версии следствия, директор муниципального унитарного предприятия, которое производит и реализует хлебобулочные и кондитерские изделия, одновременно являлся единственным учредителем и директором одного из Обществ с идентичным видом деятельности.
В марте 2013 года между Обществом и одним из индивидуальных предпринимателей был заключен договор на поставку продуктов питания и сопутствующих непродовольственных товаров.
Однако, Общество не смогло произвести расчет на общую сумму более 70 тысяч рублей из-за сложного материального положения в организации.
Тогда подозреваемый дал прямое указание сотрудникам муниципального унитарного предприятия оплатить выставленный счет вместо Общества.
Расследование уголовного дела продолжается.
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