Депутат Кирсинской городской Думы подозревается в растрате средств муниципального предприятия

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Уголовное дело возбуждено по материалам проверки сотрудников УЭБиПК УМВД России по Кировской области.





По версии следствия, директор муниципального унитарного предприятия, которое производит и реализует хлебобулочные и кондитерские изделия, одновременно являлся единственным учредителем и директором одного из Обществ с идентичным видом деятельности.





В марте 2013 года между Обществом и одним из индивидуальных предпринимателей был заключен договор на поставку продуктов питания и сопутствующих непродовольственных товаров.





Однако, Общество не смогло произвести расчет на общую сумму более 70 тысяч рублей из-за сложного материального положения в организации.





Тогда подозреваемый дал прямое указание сотрудникам муниципального унитарного предприятия оплатить выставленный счет вместо Общества.





Расследование уголовного дела продолжается.



