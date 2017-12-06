ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

06 декабря 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.9281
EURO: 69.7060
Погода в городе Кирове:
ночью:  -3...-1°C
утром:  -3...-1°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Депутат Кирсинской городской Думы подозревается в растрате средств муниципального предприятия

Сегодня, 16:42 | Просмотров: 110 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Уголовное дело возбуждено по материалам проверки сотрудников УЭБиПК УМВД России по Кировской области.

По версии следствия, директор муниципального унитарного предприятия, которое производит и реализует хлебобулочные и кондитерские изделия, одновременно являлся единственным учредителем и директором одного из Обществ с идентичным видом деятельности. 

В марте 2013 года между Обществом и одним из индивидуальных предпринимателей был заключен договор на поставку продуктов питания и сопутствующих непродовольственных товаров.

Однако, Общество не смогло произвести расчет на общую сумму более 70 тысяч рублей из-за сложного материального положения в организации.  

Тогда подозреваемый дал прямое указание сотрудникам муниципального унитарного предприятия оплатить выставленный счет вместо Общества.

Расследование уголовного дела продолжается. 



Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

Депутат Кирсинской городской Думы подозревается в растрате средств муниципального предприятия

16:42 06.12.2017


Депутат Кирсинской городской Думы подозревается в растрате средств муниципального предприятия

В Кирово-Чепецке пьяная ссора закончилась поножовщиной

16:16 06.12.2017


В Кирово-Чепецке пьяная ссора закончилась поножовщиной

Кировчане - призёры Всероссийской спартакиады по мини-футболу

9:51 06.12.2017


Кировчане - призёры Всероссийской спартакиады по мини-футболу

Пригородный поезд Киров - Яр временно выводится из расписания

9:07 05.12.2017


Пригородный поезд Киров - Яр временно выводится из расписания

Ёлочные базары в Кирове начнут работать 20 декабря

17:58 04.12.2017


Ёлочные базары в Кирове начнут работать 20 декабря

В Кирове найдена 5-ая свалка с останками животных

17:52 04.12.2017


В Кирове найдена 5-ая свалка с останками животных

Михаил Бабич провел встречу с руководителями СМИ регионов ПФО.

16:03 04.12.2017


Михаил Бабич провел встречу с руководителями СМИ регионов ПФО.

Все новости

Вести. Кировская область

В конкурсе рисунков "Права для всех" приняли участие дети со всей области

18:00 06.12.2017


В конкурсе рисунков "Права для всех" приняли участие дети со всей области

В Слободском прошел межрегиональный турнир по боксу

17:45 06.12.2017


В Слободском прошел межрегиональный турнир по боксу

В школьном музее поселка Синегорье можно увидеть уникальные экспонаты

17:43 06.12.2017


В школьном музее поселка Синегорье можно увидеть уникальные экспонаты

Кировская "Диорама" отмечает 40-летний юбилей

17:42 06.12.2017


Кировская "Диорама" отмечает 40-летний юбилей

В посёлке Вахруши Слободского района прошел "ЭкоФест - 2017"

17:40 06.12.2017


В посёлке Вахруши Слободского района прошел "ЭкоФест - 2017"

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Нолинском районе руководитель МУП "Ритуал" заплатил свои штрафы за счет предприятия.

24.02.2015


В Нолинском районе руководитель МУП "Ритуал" заплатил свои штрафы за счет предприятия.

Заместитель директора МУП Гостиница «Вятка» задержан за взятку в особо крупном размере

30.11.2016


Заместитель директора МУП Гостиница «Вятка» задержан за взятку в особо крупном размере

Директор предприятия подозревается в хищениях и растрате

15.05.2017


Директор предприятия подозревается в хищениях и растрате

Директор получал премии за фиктивную прибыль

24.10.2016


Директор получал премии за фиктивную прибыль

На заведующего подсобным производством КОГП «Вятавтодор» завели уголовное дело.

05.10.2017


На заведующего подсобным производством КОГП «Вятавтодор» завели уголовное дело.

Директора МУП ЖКХ "Песковский коммунальщик" обвиняют в растрате.

01.04.2015


Директора МУП ЖКХ "Песковский коммунальщик" обвиняют в растрате.

Популярные новости

В Кирове разоблачили группу аферистов, занимавшуюся "автоподставами".

24.11.2017


В Кирове разоблачили группу аферистов, занимавшуюся "автоподставами".

В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

01.12.2017


В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

27.11.2017


Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

03.12.2017


По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

В Кирове сегодня эвакуировали сотрудников администрации города.

24.11.2017


В Кирове сегодня эвакуировали сотрудников администрации города.

В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

30.11.2017


В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх