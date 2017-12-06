Кировчанка продала свой интернет-трафик и "подарила" мошенникам 10 тысяч рублей.

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23-летняя жительница г. Кирова нашла в Интернете онлайн-ресурс по купле-продаже интернет-трафика.

Девушка рассчитала стоимость своего неиспользованного трафика, после чего ей предложили его продать и получить более 30 тысяч рублей. Девушка согласилась, но выяснилось, что все не так просто.

Ее несколько раз просили перечислить процент, затем оплатить работу менеджера. В результате потерпевшая перевела мошенникам 10 тысяч 940 рублей, но обещанных 30 тысяч так и не получила.

А еще одна кировчанка "дала в долг" деньги мошеннику в соцсети. 28-летняя жительница г. Кирова получила сообщение от своего приятеля, который попросил денег в долг. Девушка перевела ему 8 тысяч рулей.

Но вскоре выяснилось, что со страницей друга воспользовался мошенник. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия.