В Куменском районе из частного дом похитили винтовку и два бинокля.
Вчера, 17:51 | Просмотров: 107 | Версия для печати
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В МО МВД России «Куменский» обратился 46-летний житель одного из поселков Куменского района.
Мужчина зашел проверить свой дом в пригороде поселка и обнаружил, что входная дверь была взломана. Злоумышленники открутили петли двери и проникли внутрь.
Из дома были украдены пневматическая винтовка и два бинокля, хранившиеся на чердаке. В результате проведенных мероприятий сыщики установили, что к краже причастен 30-летний мужчина, на данный момент нигде не работающий.
В марте этого года он уже был осужден за совершение кражи в городе Кирове. Подозреваемый признался в содеянном. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Полицейские полагают, что он может быть причастен к совершению других краж на территории областного центра.
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