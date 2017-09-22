В Куменском районе из частного дом похитили винтовку и два бинокля.

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В МО МВД России «Куменский» обратился 46-летний житель одного из поселков Куменского района.

Мужчина зашел проверить свой дом в пригороде поселка и обнаружил, что входная дверь была взломана. Злоумышленники открутили петли двери и проникли внутрь.

Из дома были украдены пневматическая винтовка и два бинокля, хранившиеся на чердаке. В результате проведенных мероприятий сыщики установили, что к краже причастен 30-летний мужчина, на данный момент нигде не работающий.

В марте этого года он уже был осужден за совершение кражи в городе Кирове. Подозреваемый признался в содеянном. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские полагают, что он может быть причастен к совершению других краж на территории областного центра.