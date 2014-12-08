В Кирове украли иномарку при помощи автоэвакуатора.

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Автомобиль «Мазда» некоторое время стоял припаркованным во дворе дома по улице Карла Маркса.

В один из дней хозяйка автомобиля обнаружила, что иномарка исчезла. Потерпевшая оценила свой ущерб в 50 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска провели оперативные мероприятия и выяснили, что иномарку похитили при помощи автоэвакуатора и перевезли в другой район города.

"Мазда" была припаркована на одной из второстепенных улиц. А угонщиком оказался нигде неработающий кировчанин, 1981 года рождения.

Мужчина признался, что давно обратил внимание на данный автомобиль. Придумал способ, как ее можно вывести, но не решил, что будет делать с автомобилем дальше. Пока подозреваемый обдумывал, что делать со своей "добычей", на его след вышли полицейские.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России.