ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

09 декабря 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.2811
EURO: 69.6434
Погода в городе Кирове:
ночью:  -12...-10°C
утром:  -13...-11°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кирово-Чепецком районе в ДТП пострадали пять человек, в том числе 6-летний ребенок.

Вчера, 18:21 | Просмотров: 128 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Авария произошла утром 07.12.2017 года.
 
На 12-ом километре автодороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки, по предварительным данным, 27-летняя женщина-водитель автомобиля ВАЗ-21140 не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем ВАЗ-213100, под управлением 65-летнего водителя.
 
В результате происшествия оба водителя, а также 2 пассажира автомобиля ВАЗ-21140 и 6-летняя девочка-пассажир автомобиля ВАЗ-213100 получили травмы.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

На Октябрьском проспекте трактор врезался в "восьмерку".

18:36 08.12.2017


На Октябрьском проспекте трактор врезался в "восьмерку".

В Кирово-Чепецком районе в ДТП пострадали пять человек, в том числе 6-летний ребенок.

18:21 08.12.2017


В Кирово-Чепецком районе в ДТП пострадали пять человек, в том числе 6-летний ребенок.

В Кирове украли иномарку при помощи автоэвакуатора.

18:06 08.12.2017


В Кирове украли иномарку при помощи автоэвакуатора.

В Куменском районе из частного дом похитили винтовку и два бинокля.

17:51 08.12.2017


В Куменском районе из частного дом похитили винтовку и два бинокля.

Кировчанка продала свой интернет-трафик и "подарила" мошенникам 10 тысяч рублей.

17:43 08.12.2017


Кировчанка продала свой интернет-трафик и "подарила" мошенникам 10 тысяч рублей.

Молодёжные проекты Кировской области выиграли 10 грантов на сумму более двух миллионов рублей.

17:08 08.12.2017


Молодёжные проекты Кировской области выиграли 10 грантов на сумму более двух миллионов рублей.

Бывшего заместителя председателя кировского Заксобрания подозревают в мошенничестве.

16:57 08.12.2017


Бывшего заместителя председателя кировского Заксобрания подозревают в мошенничестве.

Все новости

Вести. Кировская область

В прокуратуре области прошёл форум «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

15:29 08.12.2017


В прокуратуре области прошёл форум «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Подготовка кадров для лесной отрасли и экологических специальностей

15:27 08.12.2017


Подготовка кадров для лесной отрасли и экологических специальностей

Выставка молодого художника Андрея Мухачева в библиотеке имени Грина

11:40 08.12.2017


Выставка молодого художника Андрея Мухачева в библиотеке имени Грина

В Кирове преобразился концертный зал Детской филармонии

10:25 08.12.2017


В Кирове преобразился концертный зал Детской филармонии

Новогодние украшения в Нововятске

10:21 08.12.2017


Новогодние украшения в Нововятске

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирово-Чепецком районе столкнулись "Лада Калина" и ВАЗ-21144.

12.09.2017


В Кирово-Чепецком районе столкнулись "Лада Калина" и ВАЗ-21144.

ДТП в Верхошижемском районе: пострадали трое человек, в том числе 3-летний ребенок.

16.02.2015


ДТП в Верхошижемском районе: пострадали трое человек, в том числе 3-летний ребенок.

ДТП в Кирово-Чепецком районе: три человека пострадали.

20.06.2015


ДТП в Кирово-Чепецком районе: три человека пострадали.

В Яранском районе в ДТП прострадал 4-летний ребенок.

23.05.2017


В Яранском районе в ДТП прострадал 4-летний ребенок.

В Кирове в ДТП пострадали пять человек.

23.08.2016


В Кирове в ДТП пострадали пять человек.

В Кирово-Чепецком районе иномарка врезалась во входную дверь офиса.

27.11.2017


В Кирово-Чепецком районе иномарка врезалась во входную дверь офиса.

Популярные новости

В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

01.12.2017


В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

27.11.2017


Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

03.12.2017


По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

30.11.2017


В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

В Кирово-Чепецком районе произошло ДТП, в котором пострадали 8 человек (ФОТО).

25.11.2017


В Кирово-Чепецком районе произошло ДТП, в котором пострадали 8 человек (ФОТО).

В Кирове ищут похитителя товара из супермаркета на улице Московской.

01.12.2017


В Кирове ищут похитителя товара из супермаркета на улице Московской.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх