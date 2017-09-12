В Кирово-Чепецком районе в ДТП пострадали пять человек, в том числе 6-летний ребенок.

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Авария произошла утром 07.12.2017 года.

На 12-ом километре автодороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки, по предварительным данным, 27-летняя женщина-водитель автомобиля ВАЗ-21140 не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем ВАЗ-213100, под управлением 65-летнего водителя.

В результате происшествия оба водителя, а также 2 пассажира автомобиля ВАЗ-21140 и 6-летняя девочка-пассажир автомобиля ВАЗ-213100 получили травмы.