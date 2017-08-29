На Октябрьском проспекте трактор врезался в "восьмерку".
Вчера, 18:36 | Просмотров: 159 | Версия для печати
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ДТП произошло около двух часов ночи 07.12.2017 года.
На Октябрьском проспекте, напротив д. № 90, г. Кирова, по предварительным данным, 51-летний водитель трактора Т-229 при повороте налево не занял крайнее левое положение на проезжей части и не предоставил преимущество в движении попутному автомобилю ВАЗ-2108, под управлением 21-летнего водителя, и совершил с ним столкновение.
После чего водитель автомобиля ВАЗ-2108 совершил наезд на светофор.
В результате происшествия 22-летний мужчина-пассажир получил травмы.
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