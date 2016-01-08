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В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины.

Сегодня, 13:04 | Просмотров: 580 | Версия для печати
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По сообщению СУ СКР по Кировской области, уголовное дело возбуждено в отношении 19-летнего молодого человека.
 
По версии следствия, инцидент произошел 10 декабря 2017 года в одном из кафе города Кирово-Чепецка. В ходе праздничного застолья между компанией молодых людей вспыхнула ссора.
 
Во время "разборок", которые проходили на улице, 29-летний мужчина случайно ударил 19-летнего молодого человека, который наблюдал, стоя в стороне, за развитием конфликта. После удара молодой человек в ответ также несколько раз ударил 29-летнего участника потасовки.
 
От полученных повреждений мужчина упал и потерял сознание. На место ЧП вызвали скорую. Но пострадавший скончался по пути в больницу.
 
19-летний подозреваемый был задержан, на допросе пояснил следователю подробные обстоятельства произошедшего и признал свою вину. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
 
Расследование уголовного дела продолжается.


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