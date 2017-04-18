ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

11 декабря 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.2348
EURO: 69.8023
Погода в городе Кирове:
вечером:  -10...-8°C
ночью:  -10...-8°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Зуевке бывшего директор теплоснабжающей организации приговорили к 1 году исправительных работ.

Сегодня, 15:58 | Просмотров: 28 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Факт умышленного уклонения от исполнения договорных обязательств бывшим директором ООО «СпецКапСтрой» был выявлен в ходе прокурорской проверки.
 
Было установлено, что ООО «СпецКапСтрой» обеспечивало теплоснабжение части жилого и нежилого фонда в п. Косино Зуевского района.
 
Между ООО «Газпром межрегионгаз Киров» и ООО «СпецКапСтрой» был заключен договор поставки газа. Бывший руководитель ООО «СпецКапСтрой» умышленно уклонился от исполнения обязательств по договору поставки газа в части перечисления ресурсоснабжающей организации денежных средств в счет оплаты предоставленных ресурсов.
 
В результате у организации образовался долг перед ООО «Газпром межрегионгаз Киров» на сумму более 10 млн. рублей. Также было установлено, что образованию указанного долга предшествовали незаконные действия бывшего директора ООО «СпецКапСтрой». С ноября 2015 по сентябрь 2016 года он незаконно изъял из кассы предприятия поступившие от населения денежные средства в размере более 1,2 млн рублей и потратил их на иные цели.
 
Зуевский районный суд назначил бывшему директору наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 10 месяцев с ежемесячным удержанием из его заработной платы 15 процентов в доход государства. Приговор суда не вступил в законную силу.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

Жители Кирова "купили" у интернет-мошенников запчасти и гаджеты.

16:18 11.12.2017


Жители Кирова "купили" у интернет-мошенников запчасти и гаджеты.

В Зуевке бывшего директор теплоснабжающей организации приговорили к 1 году исправительных работ.

15:58 11.12.2017


В Зуевке бывшего директор теплоснабжающей организации приговорили к 1 году исправительных работ.

В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины.

13:04 11.12.2017


В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины.

В Кирове разрабатывают новую схему уборки улиц с включением всех территорий города.

12:51 11.12.2017


В Кирове разрабатывают новую схему уборки улиц с включением всех территорий города.

Спасатели предупреждают, не все гирлянды безопасны

10:57 09.12.2017


Спасатели предупреждают, не все гирлянды безопасны

Кировский фигурист - серебряный призер Финала юниорского Гран-при

10:42 09.12.2017


Кировский фигурист - серебряный призер Финала юниорского Гран-при

На Октябрьском проспекте трактор врезался в "восьмерку".

18:36 08.12.2017


На Октябрьском проспекте трактор врезался в "восьмерку".

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове прошли "Васнецовские чтения", посвященные Году экологии

14:54 11.12.2017


В Кирове прошли "Васнецовские чтения", посвященные Году экологии

Акция «Книги детям» в центрах местной активности Октябрьского района

10:39 11.12.2017


Акция «Книги детям» в центрах местной активности Октябрьского района

Завершается строительство дома для выпускников интернатов в микрорайоне Коминтерн

10:28 11.12.2017


Завершается строительство дома для выпускников интернатов в микрорайоне Коминтерн

Выставка "Североамериканские индейцы. Мифы и реальность" в кировской Диораме

10:25 11.12.2017


Выставка "Североамериканские индейцы. Мифы и реальность" в кировской Диораме

Выставка "Большие мастера в богатырском формате" в художественном музее

10:23 11.12.2017


Выставка "Большие мастера в богатырском формате" в художественном музее

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Газификация Зуевского района приостановлена из-за долгов за потребленный газ.

18.04.2017


Газификация Зуевского района приостановлена из-за долгов за потребленный газ.

Предприятия Кировской области задолжали «Газпром межрегионгаз Киров» около 800 млн. рублей.

09.06.2016


Предприятия Кировской области задолжали «Газпром межрегионгаз Киров» около 800 млн. рублей.

В Котельниче неплательщицу алиментов приговорили к 4 месяцам исправительных работ.

28.01.2017


В Котельниче неплательщицу алиментов приговорили к 4 месяцам исправительных работ.

Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

10.11.2017


Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

Жильцы оплатили счета, а директор УК деньги не перечислил

09.02.2017


Жильцы оплатили счета, а директор УК деньги не перечислил

В Белохолуницком районе на главного бухгалтера управляющей компании завели уголовное дело.

03.07.2017


В Белохолуницком районе на главного бухгалтера управляющей компании завели уголовное дело.

Популярные новости

Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

27.11.2017


Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

01.12.2017


В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

03.12.2017


По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

30.11.2017


В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

Визит губернатора на биомедицинский комплекс "Нанолек"

08.12.2017


Визит губернатора на биомедицинский комплекс "Нанолек"

Бывшего заместителя председателя кировского Заксобрания подозревают в мошенничестве.

08.12.2017


Бывшего заместителя председателя кировского Заксобрания подозревают в мошенничестве.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх