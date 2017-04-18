В Зуевке бывшего директор теплоснабжающей организации приговорили к 1 году исправительных работ.

Поделиться новостью:

Факт умышленного уклонения от исполнения договорных обязательств бывшим директором ООО «СпецКапСтрой» был выявлен в ходе прокурорской проверки.

Было установлено, что ООО «СпецКапСтрой» обеспечивало теплоснабжение части жилого и нежилого фонда в п. Косино Зуевского района.

Между ООО «Газпром межрегионгаз Киров» и ООО «СпецКапСтрой» был заключен договор поставки газа. Бывший руководитель ООО «СпецКапСтрой» умышленно уклонился от исполнения обязательств по договору поставки газа в части перечисления ресурсоснабжающей организации денежных средств в счет оплаты предоставленных ресурсов.

В результате у организации образовался долг перед ООО «Газпром межрегионгаз Киров» на сумму более 10 млн. рублей. Также было установлено, что образованию указанного долга предшествовали незаконные действия бывшего директора ООО «СпецКапСтрой». С ноября 2015 по сентябрь 2016 года он незаконно изъял из кассы предприятия поступившие от населения денежные средства в размере более 1,2 млн рублей и потратил их на иные цели.

Зуевский районный суд назначил бывшему директору наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 10 месяцев с ежемесячным удержанием из его заработной платы 15 процентов в доход государства. Приговор суда не вступил в законную силу.