Жители Кирова "купили" у интернет-мошенников запчасти и гаджеты.
Сегодня, 16:18 | Просмотров: 0 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В отдел полиции № 2 УМВД России по г. Кирову обратился 33-летний кировчанин, который потерял 115 тысяч рублей.
Мужчина заказал в интернете-магазине два телефона и ноутбук. Покупки до него не дошли.
Жительница Слободского района потеряла свои деньги на сайте «Авито», попытавшись купить у владельца объявления запчасти для автомобиля. Женщина перевела мошенникам 27 тысяч рублей.
10 декабря в полицию пришел кировчанин, который перевел предоплату «продавцу» автомобиля. Мужчина потерял 82 тысячи рублей.
Полиция в очередной раз напоминает, что переводить свои деньги неизвестным людям опасно. Если вы собираетесь совершить покупку в интернет-магазине, то прежде чем оплатить товар, убедитесь, что онлайн-магазин создан не мошенниками. Проверьте отзывы о сайте.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!