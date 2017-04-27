ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

11 декабря 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.2348
EURO: 69.8023
Погода в городе Кирове:
вечером:  -10...-8°C
ночью:  -10...-8°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Жители Кирова "купили" у интернет-мошенников запчасти и гаджеты.

Сегодня, 16:18 | Просмотров: 0 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В отдел полиции № 2 УМВД России по г. Кирову обратился 33-летний кировчанин, который потерял 115 тысяч рублей.
 
Мужчина заказал в интернете-магазине два телефона и ноутбук. Покупки до него не дошли.
 
Жительница Слободского района потеряла свои деньги на сайте «Авито», попытавшись купить у владельца объявления запчасти для автомобиля. Женщина перевела мошенникам 27 тысяч рублей.
 
10 декабря в полицию пришел кировчанин, который перевел предоплату «продавцу» автомобиля. Мужчина потерял 82 тысячи рублей.
 
Полиция в очередной раз напоминает, что переводить свои деньги неизвестным людям опасно. Если вы собираетесь совершить покупку в интернет-магазине, то прежде чем оплатить товар, убедитесь, что онлайн-магазин создан не мошенниками. Проверьте отзывы о сайте.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

Жители Кирова "купили" у интернет-мошенников запчасти и гаджеты.

16:18 11.12.2017


Жители Кирова "купили" у интернет-мошенников запчасти и гаджеты.

В Зуевке бывшего директор теплоснабжающей организации приговорили к 1 году исправительных работ.

15:58 11.12.2017


В Зуевке бывшего директор теплоснабжающей организации приговорили к 1 году исправительных работ.

В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины.

13:04 11.12.2017


В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины.

В Кирове разрабатывают новую схему уборки улиц с включением всех территорий города.

12:51 11.12.2017


В Кирове разрабатывают новую схему уборки улиц с включением всех территорий города.

Спасатели предупреждают, не все гирлянды безопасны

10:57 09.12.2017


Спасатели предупреждают, не все гирлянды безопасны

Кировский фигурист - серебряный призер Финала юниорского Гран-при

10:42 09.12.2017


Кировский фигурист - серебряный призер Финала юниорского Гран-при

На Октябрьском проспекте трактор врезался в "восьмерку".

18:36 08.12.2017


На Октябрьском проспекте трактор врезался в "восьмерку".

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове прошли "Васнецовские чтения", посвященные Году экологии

14:54 11.12.2017


В Кирове прошли "Васнецовские чтения", посвященные Году экологии

Акция «Книги детям» в центрах местной активности Октябрьского района

10:39 11.12.2017


Акция «Книги детям» в центрах местной активности Октябрьского района

Завершается строительство дома для выпускников интернатов в микрорайоне Коминтерн

10:28 11.12.2017


Завершается строительство дома для выпускников интернатов в микрорайоне Коминтерн

Выставка "Североамериканские индейцы. Мифы и реальность" в кировской Диораме

10:25 11.12.2017


Выставка "Североамериканские индейцы. Мифы и реальность" в кировской Диораме

Выставка "Большие мастера в богатырском формате" в художественном музее

10:23 11.12.2017


Выставка "Большие мастера в богатырском формате" в художественном музее

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировчанин потерял деньги, переводя предоплату за товар в Интернете

27.04.2017


Кировчанин потерял деньги, переводя предоплату за товар в Интернете

Кировчанин перевел "предоплату" мошеннику

04.07.2017


Кировчанин перевел "предоплату" мошеннику

Кировчане теряют деньги при покупках в интернете

23.08.2017


Кировчане теряют деньги при покупках в интернете

Для четверых кировчан интернет-покупки обернулись потерей денег

09.08.2016


Для четверых кировчан интернет-покупки обернулись потерей денег

Еще двое кировчан стали жертвами интернет-мошенников

29.08.2016


Еще двое кировчан стали жертвами интернет-мошенников

Кировчанин потерял деньги при покупке через интернет

14.04.2017


Кировчанин потерял деньги при покупке через интернет

Популярные новости

Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

27.11.2017


Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

01.12.2017


В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

03.12.2017


По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

30.11.2017


В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

Визит губернатора на биомедицинский комплекс "Нанолек"

08.12.2017


Визит губернатора на биомедицинский комплекс "Нанолек"

Бывшего заместителя председателя кировского Заксобрания подозревают в мошенничестве.

08.12.2017


Бывшего заместителя председателя кировского Заксобрания подозревают в мошенничестве.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх