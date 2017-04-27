Жители Кирова "купили" у интернет-мошенников запчасти и гаджеты.

Поделиться новостью:

В отдел полиции № 2 УМВД России по г. Кирову обратился 33-летний кировчанин, который потерял 115 тысяч рублей.

Мужчина заказал в интернете-магазине два телефона и ноутбук. Покупки до него не дошли.

Жительница Слободского района потеряла свои деньги на сайте «Авито», попытавшись купить у владельца объявления запчасти для автомобиля. Женщина перевела мошенникам 27 тысяч рублей.

10 декабря в полицию пришел кировчанин, который перевел предоплату «продавцу» автомобиля. Мужчина потерял 82 тысячи рублей.

Полиция в очередной раз напоминает, что переводить свои деньги неизвестным людям опасно. Если вы собираетесь совершить покупку в интернет-магазине, то прежде чем оплатить товар, убедитесь, что онлайн-магазин создан не мошенниками. Проверьте отзывы о сайте.