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Кировчанин "подарил" интернет-мошеннику 5 тысяч рублей.

Вчера, 16:59 | Просмотров: 121 | Версия для печати
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В УМВД России по г. Кирову обратился 54-летний кировчанин.
 
Неизвестный интернет-пользователь обманом похитил у него 5 тысяч рублей. Ранее мужчина потерял папку с документами и разместил объявление в социальной сети, обещая вознаграждение за возвращение пропажи.
 
Вскоре ему позвонил незнакомец и сообщил, что нашел документы и готов их вернуть. А вознаграждение нужно перевести на счет сотового телефона, что и сделал доверчивый кировчанин. Но документы ему не вернули.
 
Полицейские установили, что мобильник, на который ушли деньги, зарегистрирован в Вологодской области.
 
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности мошенника.


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