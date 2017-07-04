Кировчанин "подарил" интернет-мошеннику 5 тысяч рублей.

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В УМВД России по г. Кирову обратился 54-летний кировчанин.

Неизвестный интернет-пользователь обманом похитил у него 5 тысяч рублей. Ранее мужчина потерял папку с документами и разместил объявление в социальной сети, обещая вознаграждение за возвращение пропажи.

Вскоре ему позвонил незнакомец и сообщил, что нашел документы и готов их вернуть. А вознаграждение нужно перевести на счет сотового телефона, что и сделал доверчивый кировчанин. Но документы ему не вернули.

Полицейские установили, что мобильник, на который ушли деньги, зарегистрирован в Вологодской области.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности мошенника.