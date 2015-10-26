Житель п. Фаленки помог задержать вооруженного грабителя.

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Нападение произошло в помещении продуктового магазина на улице Колхозной п. Фаленки.

В торговый зал зашел мужчина, попросил продукты питания, но оплачивать их отказался. Вместо денег покупатель выхватил нож и ткнул им в продавца.

К счастью, удара у него не получилось и нож лишь ушиб женщину. Продавец закричала, и на ее крик в магазин забежал мужчина, случайно проходивший мимо.

Он сумел быстро сориентироваться в обстановке и отобрал нож у налетчика. Грабитель поспешил сбежать с места преступления. При этом неоплаченный товар он захватил с собой.

Спаситель продавца догнал грабителя, забрал пакет и вернул продукты в магазин. О нападении работники магазина сообщили в полицию.

Вскоре подозреваемый был задержан. В отношении неработающего жителя п. Фаленки, 1958 года рождения, было возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.