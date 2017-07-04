В Кирове мужчина попытался поджечь дом своего приятеля.

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Инцидент произошел около 6 часов утра.

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал улицы города и получил срочный вызов на улицу Киевскую. Очевидцы ЧП сообщили, что мужчина облил бензином частный дом своего знакомого и угрожает его поджечь.

Бойцы Росгвардии отправились на тревожный адрес. К моменту прибытия патрульных поджигатель с места происшествия сбежал. Но был вскоре задержан на соседней улице.

В ходе беседы с сотрудниками вневедомственной охраны мужчина признался, что поссорился со своим приятелем и решил таким образом отомстить ему. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали правонарушителя полицейским.