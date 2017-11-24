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Новости / Происшествия

Жительницу Слободского признали виновной в убийстве мужа.

Сегодня, 14:17 | Просмотров: 156 | Версия для печати
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Следствием и судом было установлено, что 22 июля 2017 года женщина в течение дня выпивала спиртное дома вместе со своим супругом.
 
Во время застолья между ними возникла ссора. Женщина взяла кухонный нож и ударила им в грудь сидящему на диване супругу.
 
Осознав, что она сделала, женщина побежала за помощью к соседям, которые и вызвали скорую помощь. Но к приезду врачей мужчина от полученных повреждений скончался.
 
Следователи СУ СКР по Кировской области провели тщательное расследование уголовного дела.
 
В результате суд вынес женщине обвинительный приговор, назначив наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.


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