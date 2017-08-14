Кировчанин убил знакомых за долг в 1,5 тысячи рублей.

Поделиться новостью:

Следственными органами СКР по Кировской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства сожителей в поселке Оричи.

12 августа 2017 года в полицию поступило сообщение об обнаружении в доме тел 46-летнего мужчины и 43-летней женщины со следами насильственной смерти.

По версии следствия, в ночь с 11 на 12 августа в квартиру к сожителям пришел их знакомый, которые ранее одолжил потерпевшему полторы тысячи рублей. Обвиняемый пришел к гости намеренно, чтобы потребовать возвращения долга.

Но в ходе разговора денежные средства знакомые вернуть отказались. Тогда обвиняемый достал нож и нанес им несколько ударов сначала мужчине, потом его сожительнице. От полученных повреждений оба скончались на месте.

В счет долга обвиняемый забрал два сотовых телефона сожителей и вернулся к себе домой. Далее мужчина попытался отвести от себя подозрение и сообщил своей сожительнице о том, что случайно обнаружил тела убитых.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратурой Кировской области направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.