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Кировчанин убил знакомых за долг в 1,5 тысячи рублей.

Сегодня, 14:32 | Просмотров: 594 | Версия для печати
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Следственными органами СКР по Кировской области завершено расследование  уголовного дела по факту убийства сожителей в поселке Оричи.
 
12 августа 2017 года в полицию поступило сообщение об обнаружении в доме тел 46-летнего мужчины и 43-летней женщины со следами насильственной смерти.
 
По версии следствия, в ночь с 11 на 12 августа в квартиру к сожителям пришел их знакомый, которые ранее одолжил потерпевшему полторы тысячи рублей. Обвиняемый пришел к гости намеренно, чтобы потребовать возвращения долга.
 
Но в ходе разговора денежные средства знакомые вернуть отказались. Тогда обвиняемый достал нож и нанес им несколько ударов сначала мужчине, потом его сожительнице. От полученных повреждений оба скончались на месте.
 
В счет долга обвиняемый забрал два сотовых телефона сожителей и вернулся к себе домой. Далее мужчина попытался отвести от себя подозрение и сообщил своей сожительнице о том, что случайно обнаружил тела убитых.
 
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратурой Кировской области направлено в суд, где будет рассмотрено по существу. 


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