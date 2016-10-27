В Немском районе вора нашли по следам, которые он не успел "замести".

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В пункт полиции «Немский» обратилась 91-летняя жительница одного из сел района.

Бабушка пожаловалась, что из ее дома украли продукты питания и телевизор. Воры сорвали навесной замок на входной двери. Свой ущерб потерпевшая оценила в 4 тысячи рублей.

Пенсионерке повезло. Вычислить вора не составило труда. Полицейские обнаружили на снегу вокруг дома свежие следы волочения, которые привели прямо к дому вероятного похитителя.

Подозреваемым оказался ранее судимый мужчина, 1954 года рождения. При осмотре дома и было обнаружено имущество пенсионерки.

Мужчина признался, что погрузил похищенное в корыто и таким образом дотащил добычу до своего дома.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».