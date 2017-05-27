В Кирове проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка.

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Вечером 12 декабря 2017 года на улице Красина г. Кирова в мусорном контейнере было обнаружено тело новорожденного мальчика.

Следователи СКР провели тщательный осмотр места происшествия и опросили жильцов близлежащих домов. Тело младенца обнаружил мужчина без определенного места жительства.

Причины смерти ребенка устанавливает судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники СУ СКР совместно с сотрудниками полиции устанавливают мать ребенка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Если вам известна какая-либо информация о данном происшествии, ваши знакомые женщины были беременны, но после родов в роддомах вернулись домой без ребенка, у ваших знакомых (соседей) на дому родился ребенок, но в настоящее время вам известно, что его нет дома, позвоните по телефону «02».

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