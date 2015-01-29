Житель Кировской области через фирмы-однодневки обналичил более 39 млн рублей.

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Прокуратура Кировской области выявила незаконную схему обналичивания денежных средств, при котором доход кировчанина, осуществившего ее, составил более 9 млн рублей.

В июле 2016 года житель Кировской области незаконно создал фирму, оформленную на подставное лицо.

После этого мужчина предоставил в налоговый орган данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юрлиц сведений несоответствующих действительности. С октября 2015 года по август 2017 года кировчанин осуществлял незаконную банковскую деятельность, перечисляя со счетов 7 «фирм-однодневок» на счета физлиц денежных средств на основании несоответствующих действительности гражданско-правовых договоров и решений третейских судов без регистрации и без специального разрешения, в результате чего извлек доход на сумму более 9 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки возбуждено два уголовных дела по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Уголовные дела соединены в одно производство. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Кировской области.