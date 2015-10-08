Прорыв на теплотрассе около дома на улице Короленко города Кирова

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Огромная ледяная стена появилась в Кирове около дома на улице Короленко. И это вовсе не новогоднее оформление двора. Сосульки выросли из-за прорывов на теплотрассе. Добиться приезда ремонтной бригады жители не могут уже три недели.Этот дом давно признан аварийным, часть жильцов уже переселили в новые квартиры, а несколько собственников продолжают жить здесь. На теплотрассу, похоже, давно махнули рукой, и состояние ее никого не волнует, жалуются местные жители.В Кировской теплоснабжающей компании о прорыве знают, и ремонт запланирован на ближайшие дни.Однако, здесь уже не просто парение. Недавние морозы превратили ручейки, бегущие из труб, в ледяную стену высотой в два человеческих роста. И опасное место даже не огорожено.Сейчас же, чтобы начать ремонт, нужно сначала избавиться ото льда, а это вполне может привести к новым разрывам труб.