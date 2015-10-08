Прорыв на теплотрассе около дома на улице Короленко города Кирова
Вчера, 17:55 | Просмотров: 114 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Этот дом давно признан аварийным, часть жильцов уже переселили в новые квартиры, а несколько собственников продолжают жить здесь. На теплотрассу, похоже, давно махнули рукой, и состояние ее никого не волнует, жалуются местные жители.
ВЛАДИМИР СУНДУРОВ, ЖИТЕЛЬ ДОМА НА КОРОЛЕНКО, 8:
«Аварийка один раз приезжала, покрутилась и уехала, вот три недели уже вода бежит большой струей, дети здесь в школу ходят, сосульки сшибают, может упасть или прорвет еще больше, их обварит, на это никто не обращает внимания».
В Кировской теплоснабжающей компании о прорыве знают, и ремонт запланирован на ближайшие дни.
ОЛЬГА РУМЯНЦЕВА, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ КТК:
«На Короленко, 6 выявлен дефект на тепловой сети, дефект сам по себе небольшой, он не влияет на подачу ни отопления, ни горячей воды ближайших домов, планируется, что на текущей неделе его устранят, и уже парения такого, как сейчас, не будет».
Однако, здесь уже не просто парение. Недавние морозы превратили ручейки, бегущие из труб, в ледяную стену высотой в два человеческих роста. И опасное место даже не огорожено.
ВЛАДИМИР СУНДУРОВ, ЖИТЕЛЬ ДОМА НА КОРОЛЕНКО, 8:
«Это каждый год, в прошлом году здесь снегу было сколько, так все снесло, из трубы прорвало, все промыло».
Сейчас же, чтобы начать ремонт, нужно сначала избавиться ото льда, а это вполне может привести к новым разрывам труб.
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