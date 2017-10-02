В Кировской области за неделю произошло 3 несчастных случая на охоте.

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В Нолинском районе медпомощь потребовалась жителю Ленинградской области, 1961 года рождения.

Мужчина вместе с группой охотников находились в лесу у деревни Хмелевка. Егерь провел с ними инструктаж и "выставил на номера".

Но неожиданно один из охотников в нарушение всех правил покинул свое место и пошел в зону обстрела соседних охотников. В итоге мужчина был ранен и госпитализирован в областную травмбольницу.

12 декабря в полицию поступило еще два похожих сообщения. В лесном массиве у деревни Черняткины Свечинского района 69-летний пенсионер пришел проверить свою пасеку и получил огнестрельное ранение левой голени из незарегистрированного охотничьего ружья.

В Лузском районе у д. Каравайково группа охотников выслеживала кабана. В какой-то момент раздался выстрел. Пострадавший мужчина, 1972 года рождения, пояснил полицейским, что нечаянно выстрелил себе в ногу из своего карабина.

По обоим данным фактам проводятся проверки.