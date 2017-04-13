В Кирове задержали 18-летнего студента из Воркуты с сумкой наркотиков.

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Ночью сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии патрулировали Нововятский район.

Во дворе дома по ул. Тренера Пушкарева полицейские обратили внимание на двух молодых людей, которые при виде патрульного экипажа попытались скрыться. Бойцы Росгвардии остановили молодых людей для проверки документов. При этом было заметно, что юноши занервничали.

Один из задержанных попытался скинуть с плеча большую сумку. В приоткрытой сумке виднелись полиэтиленовые свертки желтого цвета. В ходе досмотра полицейские обнаружили и изъяли 50 пакетиков с порошкообразным веществом желто-коричневого цвета.

Проведенная экспертиза установила, что содержимое пакетиков - нарковещества «скорость» и «спайс». Один из молодых людей - 18-летний житель республики Коми был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Воркутинец показал полицейским 24 места, где он уже разложил для покупателей закладки. Выяснилось, что молодой человек «работал» в Кирове вместе с тремя земляками, которые позже также были задержаны. У них было изъято еще около 90 расфасованных доз наркотических средств.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228.1 УК России «Незаконный сбыт наркотических средств».

Полиция напоминает: если вам известны факты правонарушений или преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщите об этом в дежурные части территориальных органов УМВД по телефону: 02 (с мобильных телефонов 102) или по телефону доверия УМВД России по Кировской области 589-777.