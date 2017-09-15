В Кирове будут судить врача-хирурга клиники медицинского университета.
Сегодня, 15:22 | Просмотров: 443 | Версия для печати
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Врача обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
Как сообщает СУ СКР по Кировской области, инцидент произошел в марте 2017 года.
57-летний мужчина находился на реабилитации после операции в клинике государственного медицинского университета Минздрава России. 31-летний хирург провел ему плевральную пункцию. По версии следствия, при выполнении процедуры врач провел операцию с существенными нарушениями техники, в результате потерпевшему было причинено слепое проникающее колотое ранение грудной клетки с последующим развитием кровотечения.
В результате пациент скончался.
Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.
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