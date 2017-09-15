В Кирове будут судить врача-хирурга клиники медицинского университета.

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Врача обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Как сообщает СУ СКР по Кировской области, инцидент произошел в марте 2017 года.

57-летний мужчина находился на реабилитации после операции в клинике государственного медицинского университета Минздрава России. 31-летний хирург провел ему плевральную пункцию. По версии следствия, при выполнении процедуры врач провел операцию с существенными нарушениями техники, в результате потерпевшему было причинено слепое проникающее колотое ранение грудной клетки с последующим развитием кровотечения.

В результате пациент скончался.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.