В Яранском районе иномарка врезалась в фуру: 1 человек погиб.
Вчера, 18:17 | Просмотров: 454 | Версия для печати
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ДТП случилось днем 14 декабря 2017 года.
На 147-ом километре ФАД «Вятка» 54-летняя водитель автомобилем «Рено Дастер» в сложных погодных условиях не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.
Там иномарка лоб в лоб столкнулась с грузовиком «Вольво». Удар был настолько сильным, что фура опрокинулась и вылетела в кювет.
Водитель большегруза не пострадал. Пассажирка легкового автомобиля - 84-летняя женщина - погибла на месте ДТП.
Водитель иномарки получила травмы.
фото УГИБДД по Кировской области, vk.com/yaransk
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