В Яранском районе иномарка врезалась в фуру: 1 человек погиб.

Поделиться новостью:

ДТП случилось днем 14 декабря 2017 года.

На 147-ом километре ФАД «Вятка» 54-летняя водитель автомобилем «Рено Дастер» в сложных погодных условиях не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

Там иномарка лоб в лоб столкнулась с грузовиком «Вольво». Удар был настолько сильным, что фура опрокинулась и вылетела в кювет.

Водитель большегруза не пострадал. Пассажирка легкового автомобиля - 84-летняя женщина - погибла на месте ДТП.

Водитель иномарки получила травмы.

фото УГИБДД по Кировской области, vk.com/yaransk