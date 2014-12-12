В Кирове полиция ищет пострадавших от двух мужчин, обвиняемых в вымогательстве.

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Сотрудники 6-го отдела (по борьбе с организованной преступностью) Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области задержали двух жителей г. Кирова.

Мужчин подозревают в совершении вымогательств. В отношении задержанных возбуждены два уголовных дела по статьям «Самоуправство» и «Вымогательство».

В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Всем, кто пострадал от действий данных лиц, необходимо обратиться в полицию по телефонам: 66-47-36 или 8-912-734-29-44. Конфиденциальность гарантируется.