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В Кирове полиция ищет пострадавших от двух мужчин, обвиняемых в вымогательстве.

Сегодня, 15:38 | Просмотров: 131 | Версия для печати
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Сотрудники 6-го отдела (по борьбе с организованной преступностью) Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области задержали двух жителей г. Кирова.
 
Мужчин подозревают в совершении вымогательств. В отношении задержанных возбуждены два уголовных дела по статьям «Самоуправство» и «Вымогательство».
 
В Кирове полиция ищет пострадавших от двух мужчин, обвиняемых в вымогательстве.В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
Всем, кто пострадал от действий данных лиц, необходимо обратиться в полицию по телефонам: 66-47-36 или 8-912-734-29-44. Конфиденциальность гарантируется.


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