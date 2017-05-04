В п. Пинюг возбуждено уголовное дело в отношении директора общеобразовательного учреждения.

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По информации СУ СКР по Кировской области, директора школы подозревают в служебном подлоге.

По версии следствия, в декабре 2016 года для получения дополнительного дохода для себя и увеличения трудового стажа её родной сестры директор издала приказ, в который внесла заведомо ложные сведения о приеме на работу родственницы на должность секретаря.

При этом женщина достоверно знала, что фактически работник свои обязанности выполнять не будет.

По итогам месяца она предоставила документы для начисления зарплаты, которой распорядилась по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела продолжается.