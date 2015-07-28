В Лянгасово задержали двух мужчин, подозреваемых в кражах из садовых обществ.

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Раскрытию преступления по горячим следам способствовала бдительность сотрудника ППС г. Кирова.

Полицейский находился на выходном дне и передвигался на автомобиле в микрорайоне Лянгасово. На одной из улиц он заметил двух подозрительных мужчин, которые перевозили на санках изделия из металла.

Полицейский остановился, чтобы уточнить, кому принадлежит имущество. Мужчины сначала пытались доказать, что это их вещи. Но в итоге все-таки признались, что флягу, печку, топор и другое они только что утащили из бани одного из местных садовых обществ.

Подозреваемые в краже, 1975 и 1969 годов рождения, были доставлены в пункт полиции. Оперативно был установлен владелец похищенных вещей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.