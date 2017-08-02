Кировская прокуратура нашла в интернете сайты, продававшие поддельные российские паспорта.

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Прокуратура Омутнинского района провела мониторинг сети Интернет, по результатам которого были выявлены сайты, содержащие информацию, запрещенную к распространению на территории РФ.

На двух интернет-сайтах размещалась информация об изготовлении и продаже поддельных паспортов граждан РФ. Страницы были открыты для свободного доступа, не требовали регистрации и пароля, и не имели отношения к органам миграционного контроля.

Прокурором района в суд были направлены исковые заявления о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Рассмотрев исковые заявления, суд признал требования прокуратуры района законными и обоснованными.

После вступления решений суда в законную силу они будут направлены в Роскомнадзор для включения в Единый реестр запрещенной информации.