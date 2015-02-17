34-летнего жителя Орловского района подозревают в убийстве.
Вчера, 17:10 | Просмотров: 363 | Версия для печати
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По информации СУ СКР по Кировской области, инцидент произошел 14 декабря 2017 года.
В одном из домов д. Моржи Орловского района было обнаружено тело 29-летнего молодого человека. Мужчина скончался от колото-резаных ран, нанесенных в область грудной клетки.
По версии следствия, накануне вечером погибший распивал спиртные напитки с 34-летним приятелем. Между ними возникла словесная ссора на бытовой почве, после которой последний взял нож и нанес им несколько ударов в область грудной клетки потерпевшего.
От полученных ран мужчина скончался на месте. Подозреваемый характеризуется отрицательно, ранее привлекался к уголовной ответственности, злоупотребляет спиртными напитками.
В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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