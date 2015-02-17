ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

19 декабря 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.6117
EURO: 69.1735
Погода в городе Кирове:
вечером:  -9...-7°C
ночью:  -6...-4°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

34-летнего жителя Орловского района подозревают в убийстве.

Вчера, 17:10 | Просмотров: 363 | Версия для печати
Поделиться новостью:
По информации СУ СКР по Кировской области, инцидент произошел 14 декабря 2017 года.
 
В одном из домов д. Моржи Орловского района было обнаружено тело 29-летнего молодого человека. Мужчина скончался от колото-резаных ран, нанесенных в область грудной клетки.
 
По версии следствия, накануне вечером погибший распивал спиртные напитки с 34-летним приятелем. Между ними возникла словесная ссора на бытовой почве, после которой последний взял нож и нанес им несколько ударов в область грудной клетки потерпевшего.
 
От полученных ран мужчина скончался на месте. Подозреваемый характеризуется отрицательно, ранее привлекался к уголовной ответственности, злоупотребляет спиртными напитками.
 
В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
Расследование уголовного дела продолжается.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

22-летний житель Котельничского района подозревается в убийстве 17-летней девушки.

11:36 19.12.2017


22-летний житель Котельничского района подозревается в убийстве 17-летней девушки.

В Кирово-Чепецке иномарка сбила 8-летнего ребенка.

11:28 19.12.2017


В Кирово-Чепецке иномарка сбила 8-летнего ребенка.

В Кирово-Чепецке произошло тройное ДТП.

11:13 19.12.2017


В Кирово-Чепецке произошло тройное ДТП.

В Кирово-Чепецком районе фура столкнулась с рейсовым автобусом.

11:08 19.12.2017


В Кирово-Чепецком районе фура столкнулась с рейсовым автобусом.

В Кирово-Чепецком районе «Мицубиси-Паджеро» врезался в «Рено-Дастер».

11:05 19.12.2017


В Кирово-Чепецком районе «Мицубиси-Паджеро» врезался в «Рено-Дастер».

На Октябрьском проспекте "Лада Ларгус" столкнулась с иномаркой: пострадал ребенок.

11:02 19.12.2017


На Октябрьском проспекте "Лада Ларгус" столкнулась с иномаркой: пострадал ребенок.

В Кирове задержали мужчину, укравшего из магазина 10 банок красной икры.

10:43 19.12.2017


В Кирове задержали мужчину, укравшего из магазина 10 банок красной икры.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове вручили премию имени Аполлинарии Тепляшиной

17:48 19.12.2017


В Кирове вручили премию имени Аполлинарии Тепляшиной

Главный федеральный инспектор с рабочей поездкой посетил Унинский район

17:46 19.12.2017


Главный федеральный инспектор с рабочей поездкой посетил Унинский район

Межрегиональные соревнования по биатлону в Перекопе

14:50 19.12.2017


Межрегиональные соревнования по биатлону в Перекопе

В Лицее Кирово-Чепецка состоялись окружные экологические чтения

14:47 19.12.2017


В Лицее Кирово-Чепецка состоялись окружные экологические чтения

Губернатор Игорь Васильев посетил с рабочей поездкой Мурашинский район

11:47 19.12.2017


Губернатор Игорь Васильев посетил с рабочей поездкой Мурашинский район

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Житель Юрьи подозревается в убийстве сына

17.02.2015


Житель Юрьи подозревается в убийстве сына

В Яранске 18-летний племянник по пьянке зарезал собственного дядю.

22.01.2016


В Яранске 18-летний племянник по пьянке зарезал собственного дядю.

Жителя Сунского района подозревают в убийстве своей матери.

18.09.2017


Жителя Сунского района подозревают в убийстве своей матери.

Житель Котельнича подозревается в убийстве сожительницы

07.04.2015


Житель Котельнича подозревается в убийстве сожительницы

В Вятских Полянах мужчина забил знакомого до смерти

19.05.2016


В Вятских Полянах мужчина забил знакомого до смерти

Житель Орловского района задержан за убийство своего знакомого

13.10.2016


Житель Орловского района задержан за убийство своего знакомого

Популярные новости

В Кирове проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка.

13.12.2017


В Кирове проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка.

В Кирове будут судить врача-хирурга клиники медицинского университета.

14.12.2017


В Кирове будут судить врача-хирурга клиники медицинского университета.

В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины.

11.12.2017


В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины.

Бывшего заместителя председателя кировского Заксобрания подозревают в мошенничестве.

08.12.2017


Бывшего заместителя председателя кировского Заксобрания подозревают в мошенничестве.

Визит губернатора на биомедицинский комплекс "Нанолек"

08.12.2017


Визит губернатора на биомедицинский комплекс "Нанолек"

22-летний житель Котельничского района подозревается в убийстве 17-летней девушки.

19.12.2017


22-летний житель Котельничского района подозревается в убийстве 17-летней девушки.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх