В Кирове воры-"домушники" перешли на "зимний" инвентарь.
Вчера, 18:29 | Просмотров: 162 | Версия для печати
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Несмотря на неоднократные предупреждения полиции о том, что свои вещи нужно хранить в квартирах, кировчане продолжают беспечно оставлять свое имущество в подъездах.
И ценные вещи становятся легкой добычей разного рода злоумышленников.
16 декабря из подъезда дома по улице Баумана пропали детская коляска, санки и «ватрушка». Ущерб потерпевшего составил 12 тысяч рублей.
По данному факту возбужден уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Полиция напоминает: нельзя оставлять свои вещи у магазинов, кафе, на улице, в подъездах.
Заносите свои велосипеды, салазки и тюбинги в квартиры.
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